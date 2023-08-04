Порт и пляжи Сочи усиленно защищают от беспилотников

Опубликовано: 11:51, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Морской торговый порт Сочи будут усиленно защищать от атак БПЛА. По словам мэра города, власти делают все для обеспечения безопасности туристов.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о том, что в ближайшее время правоохранители Сочи усилят безопасность местного морского порта, где в настоящее время на приколе стоят почти три тысячи маломерных судов, которые туристы используют для морских прогулок.

«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов»

– Алексей Копайгородский

Далее глава города обратил внимание на то, что пляжная полоса города контролируется правоохранителями.