Нелегальный детский лагерь ликвидировали в Сочи

Полицейские закрыли открытый без необходимых процедур и действовавший незаконно детский лагерь в Большом Сочи. Его владелец задержан.
Незаконный лагерь для детей обнаружили полицейские в Сочи, сообщает кубанское МВД.
Место детского отдыха действовало нелегально в поселке Вардане (Лазаревский район). У него не было необходимых документов. Нарушение обнаружилось во время проверки.
Организатор лагеря - 40-летний мужчина из Новосибирской области. Он взял в аренду у местных жителей четырехэтажный дом. Там дети и проводили досуг. Воспитанники были внутри, когда в лагерь пришла полиция.
Сейчас лагерь закрыт, детей забрали родители.
Открыто уголовное дело. Создателю лагеря грозит наказание за незаконное предпринимательство.