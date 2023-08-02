Нелегальный детский лагерь ликвидировали в Сочи

Опубликовано: 17:21, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полицейские закрыли открытый без необходимых процедур и действовавший незаконно детский лагерь в Большом Сочи. Его владелец задержан.

Незаконный лагерь для детей обнаружили полицейские в Сочи, сообщает кубанское МВД.

Место детского отдыха действовало нелегально в поселке Вардане (Лазаревский район). У него не было необходимых документов. Нарушение обнаружилось во время проверки.

Организатор лагеря - 40-летний мужчина из Новосибирской области. Он взял в аренду у местных жителей четырехэтажный дом. Там дети и проводили досуг. Воспитанники были внутри, когда в лагерь пришла полиция.

Сейчас лагерь закрыт, детей забрали родители.

Открыто уголовное дело. Создателю лагеря грозит наказание за незаконное предпринимательство.