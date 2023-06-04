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Детские лагеря будут работать круглый год на Ставрополье

Детские лагеря будут работать круглый год на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лагеря в Ставропольским крае после реконструкции будут переводиться на круглогодичный режим работы. В настоящее время на местах ведутся ремонтные работы.

 

Загородные детские лагеря в Ставропольском крае готовятся к переходу на круглогодичный режим. Для этого власти региона запланировали их капитальный ремонт. Об этом заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

«Отдых детям нужен всегда, инфраструктура для их развития нужна всегда. Круглогодичный образовательный „Машук“ нас этому научил – здесь можно учить детей, развивать детей, дать им возможность пообщаться друг с другом»

– Владимир Владимиров

Так, он рассказал о находящемся под Невинномысском лагере «Гренада», на территории которого уже построили новый корпус. Также появились столовая, медпункт, были оборудованы площадки для занятий спортом.

В дальнейшем, по плану, будет построен лагерь в Ипатовском городском округе.

 

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