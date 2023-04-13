В Дагестане за год обновят восемь детских лагерей

В Дагестане в течение нынешнего года намерены капитально отремонтировать восемь детских летних лагерей, сообщает правительство РД.
В учреждениях реконструируют уже существующую инфраструктуру и возведут новую. На это направят порядка 931 млн рублей.
Ремонтировать детские лагеря собираются в несколько этапов. Минобрнауки РД создана "дорожная карта" по развитию лагерей, рассчитанная до 2026 года. Республиканские власти намерены привести в порядок учреждения, которые в свое время незаконно достались частным лицам.
К настоящему времени удалось вернуть в федеральную собственность два лагеря.
Оздоровительная кампания среди детей
Ранее стало известно, что руководство РД планирует нарастить финансирование детской оздоровительной кампании. В текущем году принять ребят смогут 379 лагерей региона. В них отдохнут 34 тысячи мальчишек и девчонок.