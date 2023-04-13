В Дагестане за год обновят восемь детских лагерей

Опубликовано: 19:13, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в Дагестане приведут в порядок восемь детских лагерей. На это планируется направить свыше 930 млн рублей.

В Дагестане в течение нынешнего года намерены капитально отремонтировать восемь детских летних лагерей, сообщает правительство РД.

В учреждениях реконструируют уже существующую инфраструктуру и возведут новую. На это направят порядка 931 млн рублей.

Ремонтировать детские лагеря собираются в несколько этапов. Минобрнауки РД создана "дорожная карта" по развитию лагерей, рассчитанная до 2026 года. Республиканские власти намерены привести в порядок учреждения, которые в свое время незаконно достались частным лицам.

К настоящему времени удалось вернуть в федеральную собственность два лагеря.

Оздоровительная кампания среди детей

Ранее стало известно, что руководство РД планирует нарастить финансирование детской оздоровительной кампании. В текущем году принять ребят смогут 379 лагерей региона. В них отдохнут 34 тысячи мальчишек и девчонок.