Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Власти Ставрополья готовы оказать Дагестану всю необходимую помощь. Об этом заявил глава региона.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил свои соболезнования в связи с трагедией в дагестанской столице, где в результате взрыва на АЗС погибли 13 человек. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По его словам все усилия будут направлены на поддержку пострадавших.

«Готовы оказать помощь нашему соседнему региону, если в ней будет необходимость»

– Владимир Владимиров

Отметим, что подобные трагедии в очередной раз напоминают о том, как важно внимательно соблюдать все правила пожарной безопасности на АЗС.

Внедрение новых технологий в систему управления и контроля за ситуацией на АЗС становится насущной задачей. Современные системы сигнализации и видеонаблюдения могут значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. Также важен аспект подготовки персонала.