Вестник Кавказа

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья готовы оказать Дагестану всю необходимую помощь. Об этом заявил глава региона.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил свои соболезнования в связи с трагедией в дагестанской столице, где в результате взрыва на АЗС погибли 13 человек. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По его словам все усилия будут направлены на поддержку пострадавших.

«Готовы оказать помощь нашему соседнему региону, если в ней будет необходимость»

– Владимир Владимиров

Отметим, что подобные трагедии в очередной раз напоминают о том, как важно внимательно соблюдать все правила пожарной безопасности на АЗС.

Внедрение новых технологий в систему управления и контроля за ситуацией на АЗС становится насущной задачей. Современные системы сигнализации и видеонаблюдения могут значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. Также важен аспект подготовки персонала.

 

 

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
830 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туристку с оторвавшимся легким спасли в Ставрополе

Туристку с оторвавшимся легким спасли в Ставрополе

Вытрезвители снова заработают на Ставрополье

Вытрезвители снова заработают на Ставрополье

Инклюзивная школа заработает в Ставрополе

Инклюзивная школа заработает в Ставрополе

Мост через Кубань отреставрировали на Ставрополье

Мост через Кубань отреставрировали на Ставрополье

План по курортному сбору перевыполнен на Ставрополье

План по курортному сбору перевыполнен на Ставрополье

На Ставрополье назвали сроки открытия нового корпуса онкодиспансера

На Ставрополье назвали сроки открытия нового корпуса онкодиспансера

Ставрополье приросло 3 технопарками

Ставрополье приросло 3 технопарками

Певец Shaman пополнил бюджет Ставрополья

Певец Shaman пополнил бюджет Ставрополья

Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тыс тонн лука

Аграрии Ставрополья собрали 8,1 тыс тонн лука

Водитель &quot;Урала&quot; устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Водитель "Урала" устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы