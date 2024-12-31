Вестник Кавказа

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Краснодаре

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре под колесами автомобиля погибла женщина. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля также находилась женщина.

Смертельное ДТП с наездом на пешехода случилось накануне вечером на Кубани на автодороге "Краснодар–Кропоткин".

"В результате ДТП водитель-женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем <…>, двигаясь по автодороге со стороны города Краснодара в сторону хутора Ленина, допустила наезд на пешехода – женщину 1992 года рождения"

– Госавтоинспекция региона

Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате наезда автомобиля она получила травмы и скончалась на месте до прибытия врачей.

Автомобилистам напомнили, что вблизи пешеходного перехода необходимо снижать скорость.

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