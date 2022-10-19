Иран показал свою новую ракету "Фаджр-5"

Вооруженные силы Ирана в ходе своих последних учений провели испытания нового вооружения, включающего ракетную систему "Фаджр-5", высокоточные ракеты "Алмаз" и бомбы "Гаим".

В рамках недавно проведенных двухдневных оперативно-тактических учений на северо-востоке Ирана армия страны испытала новую ракетную систему "Фаджр-5", обладающую дальностью полета свыше 110 км.

Также иранские военные опробовали в действии высокоточные ракеты "Алмаз", бомбы "Гаим" и различные типы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые успешно справились с задачами по уничтожению укрепленных объектов противника, сообщил заместитель начальника операций сухопутных сил генерал-майор Карим Чешак, передает иранское информационное агентство IRNA.

"Ракета "Фаджр-5" представляет собой значительный шаг вперед в развитии нашего ракетного вооружения, обеспечивая высокий уровень точности и эффективности"

- Карим Чешак

Последние маневры армии ИРИ стали первыми, полностью посвященными наступательным действиям, приближенным к условиям реального боя. В их ходе были опробованы и другие новейшие технологии и оборудование, разработанное и произведенное в Иране, добавил Чешак.