Вестник Кавказа

Товарооборот аграрной продукции между Россией и Казахстаном вырос на 4%

Товарооборот аграрной продукции между Россией и Казахстаном вырос на 4%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан активно развивают торговлю в сфере АПК: за прошлый год оборот аграрной продукции между странами вырос на 4%.

Россия и Казахстан нарастили товарооборот аграрно-промышленной продукции. Рост за минувший год составил 4,3%. 

Отмечается, что общий объем экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции между странами  за последние годы превысил на $3,4 млрд.  

Сообщается, что Казахстан поставил в Россию продукции на более чем $500 млн в прошлом году. 

"Мы заинтересованы в наращивании присутствия нашей сельхозпродукции на российском рынке и готовы усилить работу по всем направлениям"

– глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сахаров

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