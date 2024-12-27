Товарооборот аграрной продукции между Россией и Казахстаном вырос на 4%

Россия и Казахстан активно развивают торговлю в сфере АПК: за прошлый год оборот аграрной продукции между странами вырос на 4%.

Россия и Казахстан нарастили товарооборот аграрно-промышленной продукции. Рост за минувший год составил 4,3%.

Отмечается, что общий объем экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции между странами за последние годы превысил на $3,4 млрд.

Сообщается, что Казахстан поставил в Россию продукции на более чем $500 млн в прошлом году.

"Мы заинтересованы в наращивании присутствия нашей сельхозпродукции на российском рынке и готовы усилить работу по всем направлениям"

– глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сахаров