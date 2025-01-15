Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Где россияне предпочитают отдыхать в коттеджах в январе и феврале? Среди главных направлений оказались Сочи, Кисловодск и Ялта.

Наиболее востребованные направления для отдыха в России в коттеджах в январе и феврале выявили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

Зимний отдых в загородных домах популярен в Сочи - на курорт приходится 5% всех бронирований коттеджей до конца зимы. Аналогичным спросом пользуется горнолыжный курорт Шерегеш. Спрос на коттеджи в Кисловодске составляет 4%, в Ялте - 3% от всех бронирований.

Также россияне выбирают для отдыха загородные дома в Севастополе и Сортавале.