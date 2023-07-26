Вестник Кавказа

ЦБ Азербайджана не стал менять учетную ставку

Центральный Банк Республики Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральный банк Азербайджана в шестой раз подряд оставил прежней учетную ставку в 7,25% и спрогнозировал инфляцию в текущем году на уровне 5,5% и около 3,8% - в будущем 2026-м году.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня на своем очередном заседании в шестой раз подряд приняло решение сохранить действующую сейчас учетную ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении финансового регулятора.

"С момента последнего заседания годовая инфляция осталась в пределах целевого диапазона (4±2%). Так, в декабре 2024 года 12-месячная инфляция составила 4,9%. Годовой рост цен составил 5,5% на продовольственные товары, 2,4% – непродовольственные, 6,3% – услуги. Годовая базовая инфляция составила 4,4%"

- отчет ЦБА

Также правление ЦБА озвучило прогноз по инфляции в нынешнем 2025 и следующем 2026 году – в текущем году она составит 5,5%, а в следующем году сократится до 3,8%, передает Sputnik Азербайджан.

Сейчас денежно-кредитная политика государства нацелена на удержание инфляции и стабилизацию инфляционных ожиданий, сохраняются благоприятными и показатели внешнего сектора. Внешнеторговый баланс Азербайджана достиг $5,5 млрд, а спрос на валюту был полностью удовлетворен. Валютные резервы ЦБ сейчас составляют $11 млрд, – отметили в главном банке страны.

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