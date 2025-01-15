Вестник Кавказа

Онлайн-курсы русского языка запускают в Узбекистане

Рабочие на стройке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане в помощь гражданам, желающим работать в РФ, запускают онлайн-курсы по русскому языку. Бесплатное обучение стартует 27 января.

Гражданам Узбекистана предлагается бесплатное онлайн-обучение русскому языку, программу запускает республиканское Агентство миграции.

"Агентство миграции предлагает возможность бесплатно выучить русский язык всем нашим соотечественникам, которые работают или хотят работать в России… Начало онлайн-уроков русского языка запланировано на 27 января"

– сообщение

Курсы продлятся месяц и за это время слушатели смогут пройти необходимую подготовку, чтобы сдать экзамен по получению трудового патента. Для того, чтобы поступить на курсы, нужно зарегистрироваться в специальной группе в соцсети Телеграм.

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