Онлайн-курсы русского языка запускают в Узбекистане

В Узбекистане в помощь гражданам, желающим работать в РФ, запускают онлайн-курсы по русскому языку. Бесплатное обучение стартует 27 января.
Гражданам Узбекистана предлагается бесплатное онлайн-обучение русскому языку, программу запускает республиканское Агентство миграции.
"Агентство миграции предлагает возможность бесплатно выучить русский язык всем нашим соотечественникам, которые работают или хотят работать в России… Начало онлайн-уроков русского языка запланировано на 27 января"
– сообщение
Курсы продлятся месяц и за это время слушатели смогут пройти необходимую подготовку, чтобы сдать экзамен по получению трудового патента. Для того, чтобы поступить на курсы, нужно зарегистрироваться в специальной группе в соцсети Телеграм.