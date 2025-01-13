Вестник Кавказа

Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год

Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане подсчитали общий объем переведенных из-за границы средств в 2024 году. Сумма оказалась на 30% больше, чем в 2023 году.

Общая сумма денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа достигла почти $15 млрд, сумма за минувший год выросла на треть, передали в Центробанке Узбекистана. 

Сообщается, что большая часть средств поступила из России – более $11 млрд. Это составило около 77% от общего объема переводов. 

В ЦБ республики отметили, что рост суммы переводов связан с несколькими положительными факторами. Эксперты финансового регулятора отметили повышенный рост востребованности трудовых ресурсов, а также повышение заработной платы в странах приема трудовых мигрантов. 

Сообщается, что за рубежом трудятся более миллиона узбекистанцев. Большая часть из них находится в России.

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