Названа сумма денежных переводов в Узбекистан за прошлый год

В Узбекистане подсчитали общий объем переведенных из-за границы средств в 2024 году. Сумма оказалась на 30% больше, чем в 2023 году.

Общая сумма денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа достигла почти $15 млрд, сумма за минувший год выросла на треть, передали в Центробанке Узбекистана.

Сообщается, что большая часть средств поступила из России – более $11 млрд. Это составило около 77% от общего объема переводов.

В ЦБ республики отметили, что рост суммы переводов связан с несколькими положительными факторами. Эксперты финансового регулятора отметили повышенный рост востребованности трудовых ресурсов, а также повышение заработной платы в странах приема трудовых мигрантов.

Сообщается, что за рубежом трудятся более миллиона узбекистанцев. Большая часть из них находится в России.