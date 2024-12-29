Зурабишвили ответила на вопрос о планах по созданию своей партии

Будет ли экс-президент Грузии создавать собственную политическую партию? По словам Зурабишвили, такой вариант не исключен, но она предпочитает оставаться "голосом страны".

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что кроме нее некому сегодня быть "голосом страны" на мировой арене, но в будущем не исключено, что она создаст политическую партию.

"Что касается моей собственной партии, то, думаю, я приношу больше пользы сегодня в той роли, которая у меня есть, потому что больше некому выполнять эту роль. Если я стану лишь очередным лидером политической партии, я не думаю, что смогу продолжать быть голосом страны"

– Зурабишвили

Она пояснила, что не исключает возможность создания политпартии, если это потребуется, говорится в интервью экс-президента Грузии Атлантическому совету (признан в РФ нежелательной организацией) в США.

Напомним, Зурабишвили не признает результаты выборов в Грузии - ни парламентских, ни президентских, и считает себя единственным представителем легитимной власти в стране.