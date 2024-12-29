Зурабишвили ответила на вопрос о планах по созданию своей партии

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что кроме нее некому сегодня быть "голосом страны" на мировой арене, но в будущем не исключено, что она создаст политическую партию.
"Что касается моей собственной партии, то, думаю, я приношу больше пользы сегодня в той роли, которая у меня есть, потому что больше некому выполнять эту роль. Если я стану лишь очередным лидером политической партии, я не думаю, что смогу продолжать быть голосом страны"
– Зурабишвили
Она пояснила, что не исключает возможность создания политпартии, если это потребуется, говорится в интервью экс-президента Грузии Атлантическому совету (признан в РФ нежелательной организацией) в США.
Напомним, Зурабишвили не признает результаты выборов в Грузии - ни парламентских, ни президентских, и считает себя единственным представителем легитимной власти в стране.