Вестник Кавказа

Министры обороны России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Министерство обороны России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Узбекистан определили комплекс совместных мероприятий в рамках военного сотрудничества между странами. Документы о партнерстве были подписаны министрами обороны двух стран.

Главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов подписали план сотрудничества на текущий год, а также одобрили программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы. 

Сообщается, что подписание документов стало частью официального визита Белоусова в Узбекистан. 

Отмечается, что план сотрудничества между странами предполагает проведение 50 совместных мероприятий по разным направлениям военного сотрудничества. 

Отметим, что Шухрат Халмухамедов  получил пост главы оборонного ведомства в конце прошлого года. Ранее он трудился на должности начальника генштаба армии республики.

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