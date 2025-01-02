Министры обороны России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Россия и Узбекистан определили комплекс совместных мероприятий в рамках военного сотрудничества между странами. Документы о партнерстве были подписаны министрами обороны двух стран.

Главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов подписали план сотрудничества на текущий год, а также одобрили программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы.

Сообщается, что подписание документов стало частью официального визита Белоусова в Узбекистан.

Отмечается, что план сотрудничества между странами предполагает проведение 50 совместных мероприятий по разным направлениям военного сотрудничества.

Отметим, что Шухрат Халмухамедов получил пост главы оборонного ведомства в конце прошлого года. Ранее он трудился на должности начальника генштаба армии республики.