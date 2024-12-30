Злостная нарушительница ПДД стала жертвой ДТП на Ставрополье

В автоаварии в Ставропольском крае погибла злостная нарушительница правил дорожного движения, пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло вчера ночью возле Ставрополя. За рулем иномарки находилась 21-летняя девушка, которая получила водительские права в 2022 году.
Владелица машины не справилась с управлением. Транспорт вынесло на обочину и опрокинуло.
Тяжелые травмы получили водитель автомобиля, а также 20-летняя пассажирка из Черкесска. Их обеих доставили в больницу, однако хозяйка автомобиля умерла.
В Госавтоинспекции заявили, что погибшая за последние 2 года заработала почти 30 нарушений дорожных правил. Она часто нарушала скоростной режим.
Отмечается, что по факту автоаварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.