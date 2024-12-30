Вестник Кавказа

Злостная нарушительница ПДД стала жертвой ДТП на Ставрополье

Злостная нарушительница ПДД стала жертвой ДТП на Ставрополье
© Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Автоавария произошла недалеко от Ставрополя. Жертвой стала 21-летняя девушка, которая получила права в 2022 году и заработала почти 30 нарушений.

В автоаварии в Ставропольском крае погибла злостная нарушительница правил дорожного движения, пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло вчера ночью возле Ставрополя. За рулем иномарки находилась 21-летняя девушка, которая получила водительские права в 2022 году.

Владелица машины не справилась с управлением. Транспорт вынесло на обочину и опрокинуло.

Тяжелые травмы получили водитель автомобиля, а также 20-летняя пассажирка из Черкесска. Их обеих доставили в больницу, однако хозяйка автомобиля умерла.

В Госавтоинспекции заявили, что погибшая за последние 2 года заработала почти 30 нарушений дорожных правил. Она часто нарушала скоростной режим.

Отмечается, что по факту автоаварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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