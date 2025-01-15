Вестник Кавказа

Сотни жителей Ингушетии сменили ветхое жилье на новое

Сотни жителей Ингушетии сменили ветхое жилье на новое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии переселили 132 человека из ветхого жилья в минувшем году. Общая площадь расселения - 1,4 тыс кв м.

Новые дома получили 132 жителя Ингушетии в минувшем году по программе переселения из ветхого жилья, передал глава местного Минстроя Мусса Илиев.

"С 2019 по 2023 год в регионе расселены 497 человек. В 2024 году к этому количеству добавилось еще 132 человека из 29 помещений общей жилой площадью 1,4 тыс. кв. м"

- Мусса Илиев

Он передал, что министерство ждет средств из федерального бюджета, чтобы определить план расселения на следующие 6 лет. Планируется, что туда войдут дома, признанные аварийными после 2017 года.

Министр отметил, что в план войдут ветхие дома, расположенные в крупных городах республики.

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