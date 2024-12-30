Итоги конкурса "Арт-елка" подведут в Ставрополе

Полюбоваться лучшими дизайнерскими елками города можно в ближайшие несколько дней в Ставрополе. Выставка проводится в рамках конкурса "Арт-елка" – три десятка креативных елок представлены в ЦУМе.

Создателя самой необычной арт-елки в скором времени определят в Ставрополе, рассказали в администрации краевой столицы.

Лучшего елочного мастера выберут в рамках конкурса "Арт-елка", который устраивается ежегодно. Претендентки – 30 самых красивых дизайнерских елок – установлены в ЦУМе, там они будут выставляться до 15 января.

"Конкурс давно стал доброй традицией и полюбился горожанам. Ежегодно находится немало умельцев, желающих изготовить необычные арт-объекты в виде главного символа Нового года"

– градоначальник Иван Ульянченко

Выставка закроется торжественной церемонией. На ней и состоится награждение авторов десяти самых оригинальных елочек.

Одновременно подводятся итоги фотоконкурса "Новогодний Ставрополь", жюри предстоит выбрать победителей среди более чем сотни снимков. Их создателей также наградят: они получат дипломы, а также денежные вознаграждения.