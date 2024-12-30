Итоги конкурса "Арт-елка" подведут в Ставрополе

Создателя самой необычной арт-елки в скором времени определят в Ставрополе, рассказали в администрации краевой столицы.
Лучшего елочного мастера выберут в рамках конкурса "Арт-елка", который устраивается ежегодно. Претендентки – 30 самых красивых дизайнерских елок – установлены в ЦУМе, там они будут выставляться до 15 января.
"Конкурс давно стал доброй традицией и полюбился горожанам. Ежегодно находится немало умельцев, желающих изготовить необычные арт-объекты в виде главного символа Нового года"
– градоначальник Иван Ульянченко
Выставка закроется торжественной церемонией. На ней и состоится награждение авторов десяти самых оригинальных елочек.
Одновременно подводятся итоги фотоконкурса "Новогодний Ставрополь", жюри предстоит выбрать победителей среди более чем сотни снимков. Их создателей также наградят: они получат дипломы, а также денежные вознаграждения.