Трамп готов ко встрече с Путиным в любое время

Президент США заявил, что готов ко встрече с российским коллегой. Встреча может произойти в любое время, когда захочет Путин, уточнил Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил в Белом доме, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться, когда будет удобно российской стороне.

"В любое время, когда он хочет"

– Трамп

Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней после инаугурации в Вашингтоне лидеры двух стран могут провести телефонный разговор по американской инициативе. В беседе планируется оговорить сроки личной встречи. Инаугурация состоялась 20 января, Трамп официально сменил на посту Байдена.