США расширили антироссийские санкции - в списке три компании из ОАЭ

Под американские санкции из-за якобы нарушений по потолку цен на российскую нефть попали еще четыре иностранные компании. Три юрлица зарегистрированы в Эмиратах, одно - в Либерии.

Минфин США сегодня расширил санкционный список по России, в Вашингтоне считают, что иностранные юрлица нарушают ограничения по потолку цен на нефть из РФ.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен [на российскую нефть], вводя санкции в отношении четырех организаций и признавая замороженной собственностью одно судно"

– Минфин США

Санкции коснулись организаций, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах:

Zeenit Supply and Trading Dmcc,

Talassa Shipping DMCC,

Oil Tankers SCF Mgmt FZCO.

Также в список вошла компания NS Leader Shipping из Либерии.

В США объяснили свое решение тем, что данные иностранные компании, а также танкер NS Leader под флагом Габона, были вовлечены в схему нарушения лимита цен на российскую нефть.