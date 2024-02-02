Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

США расширили антироссийские санкции - в списке три компании из ОАЭ

США расширили антироссийские санкции - в списке три компании из ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под американские санкции из-за якобы нарушений по потолку цен на российскую нефть попали еще четыре иностранные компании. Три юрлица зарегистрированы в Эмиратах, одно - в Либерии.

Минфин США сегодня расширил санкционный список по России, в Вашингтоне считают, что иностранные юрлица нарушают ограничения по потолку цен на нефть из РФ.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен [на российскую нефть], вводя санкции в отношении четырех организаций и признавая замороженной собственностью одно судно"

– Минфин США

Санкции коснулись организаций, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах:

  • Zeenit Supply and Trading Dmcc,
  • Talassa Shipping DMCC,
  • Oil Tankers SCF Mgmt FZCO.

Также в список вошла компания NS Leader Shipping из Либерии.

В США объяснили свое решение тем, что данные иностранные компании, а также танкер NS Leader под флагом Габона, были вовлечены в схему нарушения лимита цен на российскую нефть.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2095 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы