США расширили антироссийские санкции - в списке три компании из ОАЭ

Под американские санкции из-за якобы нарушений по потолку цен на российскую нефть попали еще четыре иностранные компании. Три юрлица зарегистрированы в Эмиратах, одно - в Либерии.
Минфин США сегодня расширил санкционный список по России, в Вашингтоне считают, что иностранные юрлица нарушают ограничения по потолку цен на нефть из РФ.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен [на российскую нефть], вводя санкции в отношении четырех организаций и признавая замороженной собственностью одно судно"
– Минфин США
Санкции коснулись организаций, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах:
- Zeenit Supply and Trading Dmcc,
- Talassa Shipping DMCC,
- Oil Tankers SCF Mgmt FZCO.
Также в список вошла компания NS Leader Shipping из Либерии.
В США объяснили свое решение тем, что данные иностранные компании, а также танкер NS Leader под флагом Габона, были вовлечены в схему нарушения лимита цен на российскую нефть.