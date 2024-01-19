Европа введет «символические» санкции против России

Евросоюз введет новый пакет санкций против России 24 февраля. Ограничения будут носить символический характер. Будет сделан упор на борьбе с обходом санкций.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило о введении Евросоюзом антироссийских ограничений к годовщине начала СВО, пакет санкций будет принят 24 февраля.

Как пишут авторы, новые ограничения будут носить символический характер из-за маленького срока для принятия санкций. В пакете будет сделан упор на борьбе с обходом ограничений через третьи страны.

Отмечается, что санкции коснутся алюминия и передвижения дипломатов из РФ внутри Шенгенской зоны. При этом издание напоминает, что алюминий является важным элементом при производстве самолетов и в строительстве.

В заключение говорится о возможном серьезном противодействии, если запрет на импорт российского металла будет введен.