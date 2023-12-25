Европа готовит новые антироссийские санкции к годовщине начала СВО

В Евросоюзе обсуждают очередной пакет антироссийских ограничений. В него могут войти торговые санкции и расширение санкционных списков. Новый пакет планируется одобрить 24 февраля.

Европейский союз готовит 13-й пакет санкций против России, в ЕС уже началось обсуждение по этому поводу, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источник.

В очередной пакет могут войти новые торговые ограничения и расширение санкционных списков. Возможное введение санкций уже обсуждалось 17 января на встрече послов стран ЕС.

Отмечается, что Евросоюз может одобрить введение антироссийских ограничений 24 февраля текущего года.