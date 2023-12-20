США пообещали новые санкции за сотрудничество России с Ираном

Вашингтон планирует начать вводить санкции против компаний в Иране и Северной Корее, которые, как считают американские власти, продают оружие России.

Представитель СНБ США Джон Кирби объявил сегодня, что Вашингтон дополнит санкции против России и Ирана из-за их якобы имеющего место военно-технического сотрудничества.

Напомним, в США считают, что Иран поставляет вооружения в РФ; и Москва, и Тегеран опровергают эти фейковые претензии. Кроме того, в том же самом американские власти обвиняют Северную Корею.

"В ответ на деятельность России с Ираном и Северной Кореей мы принимает ряд мер с нашими союзниками и партнерами. Мы введем дополнительные санкции против тех, кто работает с целью способствовать транспортировке вооружений между Россией и КНДР, а также между Россией и Ираном"

– Джон Кирби

В начале осени Госдепартамент США уже объявлял о намерении применять ограничения к зарубежным компаниям, осуществляющим оружейный экспорт в Россию. Заявление было озвучено после переговоров президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.