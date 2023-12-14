США ужесточают контроль за потолком цен на нефть из России

Западная коалиция, которая ранее ввела ценовой потолок на российскую нефть, намерена строже отслеживать его выполнение. Новые меры анонсировали в Вашингтоне.

Установившая потолок цен на российскую нефть коалиция предприняла новые шаги для выполнения его условий, рассказали в Минфине США.

Речь идет о двух нововведениях.

Согласно первому, вводится требование о необходимости подтверждения от контрагентов для поставщиков услуг при загрузке российской нефти – получать его будет нужно в каждом таком случае.

"Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки"

– Минфин США

В ведомстве также оценили результаты введения потолка нефтяных цен. В сообщении отмечено, что участники коалиции довольны тем, как развивается ситуация, и стремятся, чтобы требования к российской нефти выполнялись максимально строго. Не исключена и возможность новых мер.

Какой сейчас потолок цен на российскую нефть?

Коалиция в составе G7, ЕС и Австралии сначала установили ценовой потолок на нефть, которая доставляется из России по морю, – в $60 за баррель. Позже потолок был введен и для нефтепродуктов – в $100 и $45 за баррель в зависимости от конкретного их вида.