Санкции против России 2023: США расширили антироссийский черный список

Новые пункты внесены в американский санкционный список против РФ. Теперь рестрикции распространяются еще на судно и несколько компаний.

Перечень антироссийских ограничений, который ведут США, пополнился новыми пунктами, сообщает американский Минфин.

В ведомстве пояснили, что обновление списка связано с мерами по потолку цен на российскую нефть, реализованными партнерами Америки.

Теперь рестрикции действуют в отношении российского танкера SANAR-15 и его оператора SUN Ship Management ("дочка" Совкомфлота).

Кроме того, под них попали компании, которые, по данным Вашингтона, транспортируют российскую нефть. Они базируются в Гонконге и ОАЭ.