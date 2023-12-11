Новые антироссийские санкции: ЕС ввел правило No Russia

Санкции против России, установленные Брюсселем накануне, подразумевают в том числе введение запрета на реэкспорт в РФ ряда чувствительных товаров. Теперь этот пункт должен будет обязательно прописываться в контрактах.
Экспортеры определенных товаров из Европы в не-"партнерские" страны должны будут специально вводить в контракты условие, согласно которому эти товары нельзя будет передавать в Россию. Ограничение начало действовать в рамках введенных накануне новых санкций.
Кроме того, запрещен должен быть и реэкспорт в третьи страны, если цель поставок – использование их Россией.
Документ о новых санкциях определяет и сроки, в которые поправки должны быть внесены в экспортные контракты.
Отметим, что оговорка не требуется в случае экспорта в страны, которых ЕС считает партнерами, в том числе в Америку и Британию, Японию и Южную Корею, и некоторые другие.
В список товаров, запрещенных для реэкспорта, вошли:
- предметы двойного назначения;
- некоторые авиатовары, включая топливо;
- оружие.
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