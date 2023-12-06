Санкции против России: ЕС утвердил 12-й пакет

Очередные антироссийские санкции утвердили сегодня в Евросоюзе. Ограничения решено ввести, в том числе, в отношении импорта алмазов из РФ.

Новый пакет европейских санкций протий РФ утвержден 18 декабря, информацию об этом распространили в Совете Евросоюза.

"Совет принял сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер"

– Совет ЕС

Европа запрещает импорт, покупку или передачу российских ювелирных алмазов, в том числе тех, что были обработаны в третьих странах. Также запрещен ввоз из Российской Федерации сжиженного пропана, литиевых аккумуляторов, медной и алюминиевой проволоки, комплектующих для беспилотников.

Расширены санкции в отношении продукции и технологий двойного назначения.

Расширен "черный список", в него добавлены еще 29 компаний и ряд физлиц.

Банки в ЕС теперь обязаны уведомлять регуляторов о денежных переводах граждан ЕС в любые другие страны.

Граждане РФ, согласно новым санкциям, не имеют права занимать руководящие должности в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Страны ЕС обязаны ставить ЕК в известность о продаже России танкеров, ужесточены требования по соблюдению компаниями потолка цен на российскую нефть.

Прошлый санкционный пакет был принят Брюсселем в июне 2023 года.