США отреагировали на нападение на американского моряка в Турции

Посольство США прокомментировала инцидент с американскими моряками в Турции. Местные активисты напали на одного военного и надели на него мешок.

Американское посольство в Турции отреагировало на новость о нападении на моряков десантного корабля USS Wasp в порту Измира.

В дипмиссии подтвердили данный инцидент, но заверили, что в настоящее время все военные находятся в безопасности. Там также поблагодарили Анкару за быстрое реагирование.

Напомним, активисты из Ассоциации турецкой молодежи напали на американского моряка и надели на его голову мешок в знак протеста против поддержки Вашингтоном Израиля.

Члены Ассоциации призывали корабль убраться из Турции. Власти Измира заявили о задержании активистов и начале расследования.