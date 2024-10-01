Вестник Кавказа

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

Банкоматы DenizBank и Türkiye İş Bankası
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турцию, ведущую большую часть торговли в долларах США, в Вашингтоне пригрозили отключить от SWIFT за торговлю с Россией американскими товарами: в Белом доме всячески пытаются внести разлад в отношения двух стран.

Турция вынуждена сокращать торговлю с Россией, но это происходит не по ее желанию -  США грозят местным банкам отключением от системы SWIFT и платежей в долларах, заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

"Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом"

- Хакан Топкурулу

США особенно беспокоит то, что именно Турция экспортирует в Россию ряд американских товаров, что почему-то рассматривается Вашингтоном как "поток американских технологий". Турецкие власти неоднократно заверяли, что Анкаре не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России, передает РИА Новости.

Напомним, США уже целых два года пытаются внести разлад в российско-турецкие деловые связи: представители Минфина США уже несколько раз открытым текстом требовали у Турции соблюдения антироссийских санкций, а 12 июня американское казначейство включило 17 турецких компаний в санкционный список. В Вашингтоне знают, что для России Турция - один из трех главных торговых партнеров, важный покупатель энергоносителей и потенциально газовый хаб.

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