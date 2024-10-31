Эрдоган и Трамп вместе остановят конфликты?

Сейчас мировая повестка во многом строится вокруг итогов президентских выборов в США. Как будет выглядеть Европа и Ближний Восток в следующие четыре года? Что Дональд Трамп предложит по Украине и как будет выстраивать отношения с союзниками по НАТО? Эти вопросы тревожат умы экспертов, журналистов и политиков по всему миру.

Однако есть и те, кто для кого победа Трампа - облегчение, и им более или менее понятно, как будет выглядеть политика США в 2025-2028 годах. Среди таковых Венгрия, Израиль, Грузия и Турция. Турецкий президент был в числе первых иностранных лидеров, поздравивших Дональда Трампа с победой на президентских выборах.

"Поздравляю моего друга Дональда Трампа, который в результате упорной борьбы одержал победу на президентских выборах в Соединенных Штатах и был переизбран президентом", - написал он в соцсети Х утром 6 ноября.

На следующий день Эрдоган позвонил Трампу и еще раз его поздравил. Турецкий лидер "пожелал, чтобы сотрудничество между Турцией и США в период работы новой администрации развивалось и далее".

Судя по более поздним комментариям, поздравление республиканца с победой - не пустая формальность, как, скажем, телеграммы Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Урсулы фон дер Ляйен, ненавидящих американского бизнесмена. Эрдоган возлагает большие надежды на президентство Трампа как в вопросе двусторонних отношений, так и в сотрудничестве двух стран по мировой повестке.

6 ноября турецкий президент участвовал в саммите Европейского политического сообщества. Там он обозначил намерение улучшить связи с ЕС, отметив, что блокированию членства Анкары в союзе "нет никаких разумных объяснений". Эрдоган попросил ЕС активизировать процесс евроинтеграции Турции и выполнить обещания относительно обновления Таможенного союза и либерализации виз. Пользуясь случаем, Эрдоган там же, в Будапеште, встретился с премьером Армении Николом Пашиняном и своим давним соперником по Южному Кавказу, Сирии и Средиземноморью - президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По возвращении из Будапешта Эрдоган поговорил с журналистами. Последних больше всего интересовала Америка при Трампе и отношения с Турцией, и Эрдоган сделал ряд любопытных заявлений.

Во-первых, турецкий лидер считает, что с республиканцем работать можно. "Мы работали с Трампом при его предыдущем президентском сроке. Несмотря на периодически возникающие разногласия, модель партнерства Турции и США неоспорима", - сказал Эрдоган. Под разногласиями он имеет в виду критику Трампом турецкой операции в Сирии и арест пастора Эндрю Брансона. Тогда Трамп обещал "уничтожить турецкую экономику".

Позитивно турецкий президент настроен по теме истребителей, которую не удалось урегулировать при Джозефе Байдене. "Что касается F-35, во время пребывания на посту президента Трамп делал заявления наподобие "Они заплатили за него, но вы все еще не отдали самолеты?". Посмотрим, как мы будем решать эти вопросы в предстоящий период и как мы будем двигаться вперед", — отметил он.

Во-вторых, Эрдоган допустил возможность прогресса по международным проблемам, в частности, по Украине. "Если администрация Трампа подойдет к российско-украинскому конфликту с точки зрения урегулирования, то можно будет легко положить этому конец", - отметил он. Эрдоган напомнил, что Турция - та страна, которой удалось усадить Украину и Россию за стол переговоров, и "Анкара готова продолжить усилия в этом направлении". Если миротворческая риторика Трампа воплотится в практику, посреднические шаги Турции окажутся более успешными.

Как ни странно, Эрдоган рассчитывается и на прогресс на Ближнем Востоке. Избрание Трампа окажет "серьезное влияние на политический и военный баланс" в регионе, уверен турецкий лидер. Но при Трампе, как надеется Эрдоган, "в регионе установятся прочный мир и стабильность". Данную тему он собирается обсудить с избранным президентом США в ближайшее время по телефону, а также лично, так как уже отправил Трампу приглашение посетить Турцию с визитом.

В качестве первого шага по успокоению ситуации на Ближнем Востоке Реджеп Тайип Эрдоган предложил Дональду Трампу остановить поставки вооружений Израилю.

Насколько ожидания Эрдогана оправдаются, узнаем не раньше 20 января 2025 года - то есть после инаугурации 47-го президента США. Трамп во время избирательной кампании обещал за считанные часы остановить и конфликт на Украине, и боевые действия между Израилем и ХАМАС. Если по Украине он готов к уступкам, то в ближневосточных делах настроен строго антиирански и зарекомендовал себя как "самый произраильский президент" США.

Так что если на Украине ожидания Эрдогана имеют перспективу, то на Ближнем Востоке политика Трампа может дать совсем обратный результат. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может действовать еще жестче, надеясь на поддержку Вашингтона.

Эрдоган считает, что все эти вызовы можно преодолеть только при кооперации Анкары и Вашингтона: "Мы сталкиваемся с множеством вызовов, прежде всего с палестинским вопросом и российско-украинским кризисом. Их можно преодолеть при сотрудничестве Турции и США".