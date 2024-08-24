Турецкие активисты надели мешок на голову моряка из США

В Турции местные активисты поймали члена экипажа американского десантного корабля. Полиция задержала 15 человек, участвовавших в нападении.

Моряка американского десантного корабля USS WASP поймали члены Ассоциации турецкой молодежи, участников протестов задержала полиция.

Ранее Минобороны Турции заявило, что судно с моряками пробудет в порту Измира с 1 по 5 сентября.

Активисты надели на голову члена экипажа мешок в знак протеста против поддержки Вашингтоном Израиля. Они призывали моряков убраться из Турции.

Власти Измира сообщили, что полицейские задержали 15 человек после нападения, и добавили, что начато расследование в связи с инцидентом.

Стоит добавить, что пятеро американских военных на расстоянии наблюдали за инцидентом с их сослуживцем.