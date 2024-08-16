Вестник Кавказа

Несчастный случай в Турции: погибли два моряка из РФ

Несчастный случай в Турции: погибли два моряка из РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции российские моряки погибли в результате несчастного случая. Установлено, что они отравились газом в трюме.

Два российских моряка погибли в Турции. Причины разнятся. Так, газета Sabah пишет о том, что они отравились газом на борту судна. Также есть версия о том, что они упали в открытый люк.

«Инцидент произошел в пятницу, когда судно стояло на якорной стоянке в бухте Бандырма на северо-западе страны. Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года), как считается, отравились газом в трюме. Тела моряков доставлены в Институт судебной медицины города Бурса»

– газета Sabah

Также есть версия, предоставленная страховой компанией, смерть моряков наступила в результате падения в один из люков, находящихся на палубе.

Окончательная причина гибели моряков будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

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