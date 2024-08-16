Несчастный случай в Турции: погибли два моряка из РФ

В Турции российские моряки погибли в результате несчастного случая. Установлено, что они отравились газом в трюме.
Два российских моряка погибли в Турции. Причины разнятся. Так, газета Sabah пишет о том, что они отравились газом на борту судна. Также есть версия о том, что они упали в открытый люк.
«Инцидент произошел в пятницу, когда судно стояло на якорной стоянке в бухте Бандырма на северо-западе страны. Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года), как считается, отравились газом в трюме. Тела моряков доставлены в Институт судебной медицины города Бурса»
– газета Sabah
Также есть версия, предоставленная страховой компанией, смерть моряков наступила в результате падения в один из люков, находящихся на палубе.
Окончательная причина гибели моряков будет установлена после проведения судмедэкспертизы.