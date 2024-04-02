Вестник Кавказа

Сотрудник ANAMA получил ранения после взрыва детонатора в Агдаме

Сотрудник ANAMA получил ранения после взрыва детонатора в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв детонатора произошел в Агдаме. В результате инцидента ранения получил сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана. Его жизни ничего не угрожает.

Взрыв детонатора произошел сегодня на территории населенного пункта Сарыджалы Агдамского района Азербайджана, сообщает пресс-служба Агентства по разминированию Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в результате инцидента ранения получил сотрудник Агентства (ANAMA) Пириев Анар Муршуд оглу. Он повредил руки и ноги.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в районную больницу для обследования. Врачи заверили, что здоровью сотрудника ANAMA ничего не угрожает.

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