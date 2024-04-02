Азербайджан за сутки был обстрелян Арменией 30 раз

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных в четырех районах страны. За сутки Азербайджан подвергался обстрелу 30 раз.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах, которые устроили вооруженные силы Армении 5 апреля с 21:55 до 23:20 по местному времени.

По информации ведомства, армянские военные с позиций в Товузгалинском, Басаркечярском и Горисском районах с перерывами обстреливали позиции армии Азербайджана в селах Алибейли Товузского района, Хожбулаг Дашкесанского района, Йеллиджа и Зяйлик Кельбаджарского района, а также Чагазур Лачинского района.

В Минобороны подчеркнули, что позиции азербайджанских военных в различных направлениях за минувшие сутки были подвергнуты обстрелу 30 раз.