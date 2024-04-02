Армения обстреляла позиции армии Азербайджана

Позиции азербайджанской армии вновь подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Армении. Во время провокации военные АР были обстреляны из стрелкового оружия.
В пятницу 5 апреля Вооруженные силы Армении попытались улучшить свои позиции в непосредственной близости от расположения армии Азербайджана.
Сообщается, что в результате ответных мер, попытки усовершенствовать траншеи Вооруженные силы Армении потерпели неудачу. Информацию об этом распространило Минобороны АР.
Позднее армия Азербайджана была обстреляна со стороны позиций Армении.
Уточняется, что обстрел велся в сторону населенного пункта Мунджуглу Товузского района из стрелкового оружия.