Вестник Кавказа

Армения обстреляла позиции армии Азербайджана

Армения обстреляла позиции армии Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Армении. Во время провокации военные АР были обстреляны из стрелкового оружия.

В пятницу 5 апреля Вооруженные силы Армении попытались улучшить свои позиции в непосредственной близости от расположения армии Азербайджана

Сообщается, что в результате ответных мер, попытки усовершенствовать траншеи Вооруженные силы Армении потерпели неудачу. Информацию об этом распространило Минобороны АР. 

Позднее армия Азербайджана была обстреляна со стороны позиций Армении. 

Уточняется, что обстрел велся в сторону населенного пункта Мунджуглу Товузского района из стрелкового оружия. 

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