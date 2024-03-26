Армения начала военную провокацию у Нахчывана

Минувшим вечером армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении – пока для этого использовалось стрелковое оружие, однако есть угроза того, что в ход пойдут и артиллерийские системы.

Минувшей ночью позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении обстреливались из стрелкового оружия армянскими военными, сообщили в Минобороны Азербайджана.

"1 апреля начиная с 22:00 до 22:20, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Дэвэли и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики"

- Минобороны Азербайджана

Ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство сообщал о том, что ВС Армении сосредотачивают личный состав и технику на границе с Азербайджаном, причем сразу в нескольких направлениях – Минобороны АР опубликовало видеодоказательства подготовки армянских войск, отметив: армянская сторона обустраивает опорные пункты, имеющие наступательный характер, создает долговременные огневые точки и возводит фортификационные сооружения.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что в только что возведенных из железобетона фортификационных сооружениях находятся артиллерийские системы, наряду с прочим вооружением для наступления и армянской тяжелой огневой техникой.