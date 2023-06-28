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Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана региональную безопасность и обстановку в мире

Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана региональную безопасность и обстановку в мире
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минобороны России созвонился сегодня с начальником Генштаба Ирана. В ходе разговора обсуждалось сотрудничество Москвы и Тегерана, а также ситуация в мире.

Сегодня глава Минобороны России пообщался по телефону с начальником Генштаба Ирана. Об этом говорится в сообщении, размещенном 28 июня на сайте российского ведомства.

Главной темой беседы Сергея Шойгу и Мохаммала Багери стали вопросы сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также региональная безопасность и ситуация в мире.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере"

 – сообщили в Минобороны.

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