Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана региональную безопасность и обстановку в мире

Опубликовано: 16:59, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минобороны России созвонился сегодня с начальником Генштаба Ирана. В ходе разговора обсуждалось сотрудничество Москвы и Тегерана, а также ситуация в мире.

Сегодня глава Минобороны России пообщался по телефону с начальником Генштаба Ирана. Об этом говорится в сообщении, размещенном 28 июня на сайте российского ведомства.

Главной темой беседы Сергея Шойгу и Мохаммала Багери стали вопросы сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также региональная безопасность и ситуация в мире.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере"

– сообщили в Минобороны.