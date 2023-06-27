Силы правопорядка Ирана и РФ нацелились на сотрудничество

Борьба с наркоторговлей, терроризмом и противодействие контрабанде стали главными темами, которые обсудит с коллегами из РФ глава полиции Ирана.
Глава полиции Ирана генерал Ахмад Реза Радан выразил уверенность, что ИРИ выстроит алгоритм эффективного сотрудничества с российскими правоохранителями. Данное заявление было сделано в ходе его визита в Москву.
"Полиция Исламской Республики Иран, как и РФ, обладает значительным опытом в таких вопросах, как борьба с наркотиками и терроризмом, а также противодействие контрабандному ввозу различных товаров – и обе стороны готовы делиться друг с другом опытом решения этих проблем"
– Реза Радан
В то же время генерал уклонился от ответа на вопрос агентства IRNA о подписании между силами правопорядка двух стран меморандума о взаимопонимании.