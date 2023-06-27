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Силы правопорядка Ирана и РФ нацелились на сотрудничество

Силы правопорядка Ирана и РФ нацелились на сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Борьба с наркоторговлей, терроризмом и противодействие контрабанде стали главными темами, которые обсудит с коллегами из РФ глава полиции Ирана. 

Глава полиции Ирана генерал Ахмад Реза Радан выразил уверенность, что ИРИ выстроит алгоритм эффективного сотрудничества с российскими правоохранителями. Данное заявление было сделано в ходе его визита в Москву. 

"Полиция Исламской Республики Иран, как и РФ, обладает значительным опытом в таких вопросах, как борьба с наркотиками и терроризмом, а также противодействие контрабандному ввозу различных товаров – и обе стороны готовы делиться друг с другом опытом решения этих проблем"

– Реза Радан 

В то же время генерал уклонился от ответа на вопрос агентства IRNA о подписании между силами правопорядка двух стран меморандума о взаимопонимании.

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