Силы правопорядка Ирана и РФ нацелились на сотрудничество

Опубликовано: 23:25, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Борьба с наркоторговлей, терроризмом и противодействие контрабанде стали главными темами, которые обсудит с коллегами из РФ глава полиции Ирана.

Глава полиции Ирана генерал Ахмад Реза Радан выразил уверенность, что ИРИ выстроит алгоритм эффективного сотрудничества с российскими правоохранителями. Данное заявление было сделано в ходе его визита в Москву.

"Полиция Исламской Республики Иран, как и РФ, обладает значительным опытом в таких вопросах, как борьба с наркотиками и терроризмом, а также противодействие контрабандному ввозу различных товаров – и обе стороны готовы делиться друг с другом опытом решения этих проблем"

– Реза Радан

В то же время генерал уклонился от ответа на вопрос агентства IRNA о подписании между силами правопорядка двух стран меморандума о взаимопонимании.