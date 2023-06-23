МИД Ирана: странам Персидского залива нужно налаживать диалог

Опубликовано: 20:51, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал министерства иностранных дел России

Странам Персидского залива следует создать региональный форум для диалога и сотрудничества, что позволит наладить продуктивный диалог между северными и южными странами, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Совместный механизм диалога и сотрудничества между всеми странами стратегической зоны Персидского залива как никогда необходим и плодотворен, и Иран считает его создание и сотрудничество между всеми этими странами более необходимым и плодотворным, чем когда-либо прежде.

Об этом написал в своем аккаунте в одной из соцсетей после визита в ИРИ министра иностранных дел Саудовской Аравии и турне по странам Персидского залива, в рамках которого посетил Катар, Оман, Кувейт и ОАЭ, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, пишет иранское информационное агентство ИРНА.

"Переговоры с высокопоставленными официальными лицами и моими коллегами в этих странах были очень позитивными, конструктивными и полезными для всех по обе стороны стратегических стран Персидского залива, обещая лучшее, более безопасное и более благополучное будущее для людей"

- Хоссейн Амир Абдоллахиян

Между жителями этих стран укоренились глубокие узы уважения, любви и родства, и Иран предложил создать региональный форум для диалога и сотрудничества между северными и южными странами Персидского залива, - отметил иранский министр.

"Если такой форум будет создан, это может значительно усилить интеграцию между странами", добавил глава иранского МИД.