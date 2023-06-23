МИД Ирана: странам Персидского залива нужно налаживать диалог

Совместный механизм диалога и сотрудничества между всеми странами стратегической зоны Персидского залива как никогда необходим и плодотворен, и Иран считает его создание и сотрудничество между всеми этими странами более необходимым и плодотворным, чем когда-либо прежде.
Об этом написал в своем аккаунте в одной из соцсетей после визита в ИРИ министра иностранных дел Саудовской Аравии и турне по странам Персидского залива, в рамках которого посетил Катар, Оман, Кувейт и ОАЭ, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, пишет иранское информационное агентство ИРНА.
"Переговоры с высокопоставленными официальными лицами и моими коллегами в этих странах были очень позитивными, конструктивными и полезными для всех по обе стороны стратегических стран Персидского залива, обещая лучшее, более безопасное и более благополучное будущее для людей"
- Хоссейн Амир Абдоллахиян
Между жителями этих стран укоренились глубокие узы уважения, любви и родства, и Иран предложил создать региональный форум для диалога и сотрудничества между северными и южными странами Персидского залива, - отметил иранский министр.
"Если такой форум будет создан, это может значительно усилить интеграцию между странами", добавил глава иранского МИД.