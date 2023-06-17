Сочи и Ставрополь впервые соединит прямой авиарейс 

Опубликовано: 12:26, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже 2 июля в свой первый рейс отправится авиалайнер компании "Азимут", который будет летать между Ставрополем и курортным Сочи – это первый прямой рейс между городами, раньше ставропольцам приходилось добираться на кубанский курорт с пересадками.

Российский перевозчик "Азимут" через две недели запустит рейс между Сочи и Ставрополем, это будет первый прямой рейс на данном направлении, ни она другая компания не включила этот маршрут в расписание.

Полеты планируется выполнять со 2 июля. Рейс будет утренний - вылет с черноморского курорта в 07.35, обратный вылет - в 10.00. Время в пути составит около полутора часов. Самолеты будут делать между городами два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям. На маршрут поставлен комфортабельный Superjet 100.

На сегодняшний день прямых авиарейсов других компаний между Сочи и Ставрополем нет, так что ожидается, что направление будет пользоваться популярностью.