Опубликовано: 14:05, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолеты стали быстрее летать в Грозный, Астрахань, Ставрополь, Махачкалу, Кутаиси. Это стало возможно благодаря открытию второго авиакоридора на юге страны.

В АТОР перечисли авиарейсы, которые сократили время в пути благодаря открытию нового воздушного коридора - оно состоялось 12 июня.

На полчаса короче стал перелет между Москвой и Грозным. Перелет из Москвы в Астрахань также стал короче, теперь лайнеры не залетают в воздушное пространство Казахстана, время в пути сократилось на 15 минут.

Полетное время между Минском и Кутаиси уменьшилось более чем на 40 минут, новым коридором успешно пользуется авиакомпания Belavia.

Новым маршрутом также будут пользоваться лайнеры, выполняющие рейсы в Волгоград, Сочи, Ставрополь и другие города на Северном Кавказе, в том числе Владикавказ, Махачкала, Нальчик.

Ряд перевозчиков также может незначительно уменьшить время в пути благодаря пропускной способности авиакоридора.

С 12 июня РФ открыла второй воздушный коридор над южными регионами страны. Первый такой коридор работает с 30 августа 2022 года. Им пользуются самолеты, направляющиеся в Сочи, Стамбул, Анталью.