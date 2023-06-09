Авиалайнеры будут летать на юг России быстрее

У российских гражданских самолетов, курсирующих между центром и югом страны, появился дополнительный воздушный коридор, разработанный Росавиацией совместно с другими ведомствами, он позволит сократить время полета на юг, сообщили в агентстве.
"Дополнительный маршрут будет использоваться для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетам по международным направлениям"
- Росавиация
Маршрут заработает уже в понедельник, 12 июня. Он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, следовательно, авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан, что позволит пассажирам добираться до места назначения в среднем на 35 минут меньше в зависимости от направления, пишет РИА Новости.
Скажется ли это на снижении стоимости авиабилетов, не сообщается.