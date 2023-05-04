РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Авиарейсов по России становится меньше

Авиарейсов по России становится меньше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские авиакомпании стали отменять рейсы по России из-за сокращения субсидий на полеты в обход Москвы, это заметили в Дагестане и Северной Осетии.

Российские авиакомпании начали массово отменять внутренние рейсы – большей частью этот процесс затронул тех авиаперевозчиков, чьи рейсы выполнялись в обход Москвы, а их полеты субсидировались государством, пишут "Известия".

Причина кроется в том, что из-за дефицита федерального бюджета финансирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы сократили с 9 до 7,5 млрд рублей.

"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями",

- пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Особенно это отразилось на Омской и Тюменской областях, Татарстане, Дагестане и Северной Осетии, добавил источник.

Как полагает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, под сокращение финансирования выбирались те направления, отмена рейсов по которым не вызовет сильного недовольства у россиян.

Турецкий лоукостер запускает новые рейсы из России в Анталию

Турецкий лоукостер запускает новые рейсы из России в Анталию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version