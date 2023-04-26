Турецкий лоукостер запускает новые рейсы из России в Анталию

Три прямых рейса между Красноярском и Антальей будет с 26 апреля выполнять перевозчик Southwind Airlines. Блоки мест забронировали туроператоры.
Бюджетная авиакомпания из Турции Southwind Airlines начинает летать между Красноярском и Антальей.
Первый рейс состоится сегодня, почти все места раскуплены - 234 из 240. Прямой регулярный рейс будет перевозить как самостоятельных туристов, так и тургруппы - часть мест выкупили туроператоры, предлагающие отдых на популярном турецком курорте.
Самолеты будут летать три раза в неделю: в Анталью по средам, пятницам, воскресеньям; обратно - по вторникам, четвергам и субботам.
Время в пути составляет около 7,5 часов. Рейсы утренние, вылет в 07:40.
Стоимость билета на рейс Красноярск-Анталья начинается от 67 тыс рублей.
С осени прошлого года авиакомпания Southwind Airlines выполняет рейсы между Антальей и Москвой.