Турецкий лоукостер запускает новые рейсы из России в Анталию

Опубликовано: 7:52, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три прямых рейса между Красноярском и Антальей будет с 26 апреля выполнять перевозчик Southwind Airlines. Блоки мест забронировали туроператоры.

Бюджетная авиакомпания из Турции Southwind Airlines начинает летать между Красноярском и Антальей.

Первый рейс состоится сегодня, почти все места раскуплены - 234 из 240. Прямой регулярный рейс будет перевозить как самостоятельных туристов, так и тургруппы - часть мест выкупили туроператоры, предлагающие отдых на популярном турецком курорте.

Самолеты будут летать три раза в неделю: в Анталью по средам, пятницам, воскресеньям; обратно - по вторникам, четвергам и субботам.

Время в пути составляет около 7,5 часов. Рейсы утренние, вылет в 07:40.

Стоимость билета на рейс Красноярск-Анталья начинается от 67 тыс рублей.

С осени прошлого года авиакомпания Southwind Airlines выполняет рейсы между Антальей и Москвой.