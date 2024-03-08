Снегопад в Алматы - аэропорт закрыт

Снег парализовал Алматы в четверг вечером, на дорогах образовались 10-балльные пробки, аэропорт приостановил работу. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра.

В Алматы неблагоприятная погода привела к проблемам с транспортом, аэропорт приостановил работу, город стоит в пробках.

Снегопад мешает производить противообледенительную обработку в авиагавани. В связи со сложной погодной ситуацией аэропорт Алматы закрылся на вылет и на прилет.

«Международный аэропорт Алматы возобновит свою деятельность, как только улучшатся погодные условия»

– пресс-служба

Снег также привел к тому, что на дорогах города образовались пробки на 10 баллов. В ДЧС просят пешеходов и автомобилистов быть осторожными, плохая видимость и гололедица могут стать причиной ДТП.

Когда улучшится погода в Алматы? По данным «Казгидромета», сильный снег, туман и гололед ожидаются в городе ближайшей ночью и утром 15 марта.