Жители Алматы пережили землетрясение

Утром во вторник на территории Казахстана произошло землетрясение. Его ощутили в Алматы, Есике, Талгаре и других населенных пунктах.

Сегодня Казахстан сотрясло землетрясение, предположительно его магнитуда составила 4,5.

Подземные толчки случились около 10.00, очаг находился восточнее Алматы, в 33 км. По данным МЧС Казахстана, в Алматы землетрясение ощущалось на 3 балла, в Алатау и Карасае - на 2 балла, в Талгаре и Есике - на 4 балла.

Система оповещения о сейсмоактивности не сработала в Алматы, в ДЧС дали объяснение.

«Системы оповещения запускаются в автоматическом режиме при интенсивности ЗМТ 5,5 баллов и выше. Сегодняшнее землетрясение согласно заключения ННЦСНИИ составила на территории города 3 балла»

– ДЧС

Специалисты МЧС проверили работу систем жизнеобеспечения, оползневые участки, повреждения не выявлены. Данных о пострадавших также нет, ситуация стабильная.