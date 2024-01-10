Вестник Кавказа

Снег в Москве продолжится

Уборка снега
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице сегодня около нуля, ветрено. Снегопад, начавшийся накануне, ослабнет, но осадки продолжатся.

В среду в Москве и области ожидается теплая и ветреная погода, будет идти мокрый снег.

«Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег). Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/c»

– Гидрометцентр

Атмосферное давление будет немного пониженным - 744 мм ртутного столба.

По оценкам синоптиков, в четверг в столице также будет около нуля.

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