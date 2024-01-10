Снег в Москве продолжится

В столице сегодня около нуля, ветрено. Снегопад, начавшийся накануне, ослабнет, но осадки продолжатся.
В среду в Москве и области ожидается теплая и ветреная погода, будет идти мокрый снег.
«Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег). Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/c»
– Гидрометцентр
Атмосферное давление будет немного пониженным - 744 мм ртутного столба.
По оценкам синоптиков, в четверг в столице также будет около нуля.