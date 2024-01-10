Вестник Кавказа

Снег будет идти в Москве всю ночь

Снег будет идти в Москве всю ночь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве продолжается снегопад: снежный покров уже прирос на 2 см. ТАкже прогнозируется усиления ветра. Коммунальщики приступили к очистке дорог.

В результате проходящего в Москве снегопада снежный покров прирос на два сантиметра, проинформировали в столичном комплексе городского хозяйства.

«Прирост свежевыпавшего снега уже составил до 2 см. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до утра»

– столичного комплекса городского хозяйства

Уточняется, что коммунальщики уже приступили к чистке снега. Работы будут продолжаться на протяжении всего снегопада.  

Синоптики предупреждают, что в это время также возможно усиление ветра до 17 м/с. В этой связи граждан просят проявлять бдительность не парковаться и не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

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