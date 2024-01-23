Вестник Кавказа

Москва встала в 9-балльных пробках

Москва встала в 9-балльных пробках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на дорогах российской столицы образовались серьезные пробки. Самая высокая загруженность наблюдается в центральной части города.

Пробки в Москве выросли до 9 баллов, свидетельствует вечером 23 января сервис "Яндекс.Карты".

Водителей предупреждают о серьезных заторах на Садовом кольце и на пяти набережных – Болотной, Котельнической, Кремлевской, Москворецкой и Софийской.

Затруднения также наблюдаются на некоторых участках ТТК и МКАД.

Кроме того, высокая загруженность на Бульварном кольце, Большой Лубянке, Большой Никитской, Мясницкой, Новом Арбате и Тверской улице.

Сообщается также о небольших заторах на трех шоссе – Ленинградском, Щелковском и Энтузиастов.

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