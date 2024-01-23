Москва встала в 9-балльных пробках

Сегодня вечером на дорогах российской столицы образовались серьезные пробки. Самая высокая загруженность наблюдается в центральной части города.
Пробки в Москве выросли до 9 баллов, свидетельствует вечером 23 января сервис "Яндекс.Карты".
Водителей предупреждают о серьезных заторах на Садовом кольце и на пяти набережных – Болотной, Котельнической, Кремлевской, Москворецкой и Софийской.
Затруднения также наблюдаются на некоторых участках ТТК и МКАД.
Кроме того, высокая загруженность на Бульварном кольце, Большой Лубянке, Большой Никитской, Мясницкой, Новом Арбате и Тверской улице.
Сообщается также о небольших заторах на трех шоссе – Ленинградском, Щелковском и Энтузиастов.