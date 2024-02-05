СМИ: авиакомпании могут начать штрафовать за недостоверные данные о билетах

Минтранс РФ может принять решение о введении штрафов для авиакомпаний за неверную информацию о времени вылета и неправильное оформление проездного документа – в последнее время участились жалобы пассажиров, потерявших деньги из-за этого.

Минтранс РФ готовит законопроект, согласно которому авиакомпании будут штрафовать за недостоверную информацию о билетах, пишет газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Штрафы будут получать те компании, которые разместили неверную информацию о бронировании проездных документов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) – это позволит защитить пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов теряли время и деньги, передает ТАСС.

"Сегодня на воздушном транспорте работает автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок, в которой в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ должна быть размещена в том числе информация об условиях договора конкретной воздушной перевозки. В настоящее время Минтрансом разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и КоАП с целью безусловного соблюдения данных требований"

- Минтранс России

Также компанию могут оштрафовать за отсутствие нужной для пассажиров информации.

Внести законопроект на рассмотрение депутатов Госдуму Минтранс планирует осенью, добавили в министерстве.