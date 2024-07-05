Вестник Кавказа

Сильные ливни снова накроют Москву

Сильные ливни снова накроют Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дожди, грозы и град придут в Москву на выходные. Возможно образование смерчей, однако температура будет высокой. Власти призвали жителей не укрываться под деревьями.

Жители гости Москвы снова столкнуться с сильным ливнем в эти выходные, пишет Комплекс городского хозяйства столицы.

Город также столкнется с грозами, градом и сильным ветром до 20 м/с. Власти прогнозируют образование смерчей.

При этом температура воздуха в Москве будет высокой – до 30 градусов тепла по Цельсию.

В ведомстве призвали москвичей не парковать свои машины и не укрываться под деревьями во время неблагоприятных погодных условий.

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